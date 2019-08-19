Son Dakika Haberleri: Göztepe'de mağlubiyet üzüntüsü
Son Dakika Spor Haber

Göztepe'de mağlubiyet üzüntüsü

31 dakika önce

Göztepe'de mağlubiyet üzüntüsüİZMİR - Süper Lig'in açılış haftasında sahasında Antalyaspor'a kaybeden Göztepe'de Yardımcı Antrenör Tahsin Tam mağlubiyeti ilerleyen haftalarda telafi edeceklerini söyledi.

Göztepe'de mağlubiyet üzüntüsü
İZMİR - Süper Lig'in açılış haftasında sahasında Antalyaspor'a kaybeden Göztepe'de Yardımcı Antrenör Tahsin Tam mağlubiyeti ilerleyen haftalarda telafi edeceklerini söyledi.
Süper Lig'e Antalyaspor yenilgisiyle başlayan Göztepe'de maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yardımcı Antrenör Tahsin Tam, sezona galibiyetle başlayamadıkları için üzgün olduklarını belirtti. Tam, "Maça istekli başladık ve kazanmak istiyorduk. Golü yedikten sonra gerekli pozisyonları bulamadık. Fiziksel olarak zorladık ama rakibimiz bize fırsatı vermedi. Tipik beraberlik maçıydı. İlk maçta seyircimize 3 puan elde hediye etmek istiyorduk. İlk maçı kaybetmek üzücü ama ilerleyen haftalarda bunu telafi edecek bir ekibiz" diye konuştu.
Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivasspor kalecisi Samassa taburcu edildi
Çağla Büyükakçay, İspanya'da finalde kaybetti Ashley Cole futbolu bıraktı Galatasaray, Denizlispor maçından sonra Hasan Şaş ile tartışan taraftarlara dava açacak!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 01:13:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göztepe'de mağlubiyet üzüntüsü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]