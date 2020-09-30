Göztepe'de makas atarak ilerleyen otomobil kazaya neden oldu: 2'si ağır, 3 yaralı - Son Dakika

Göztepe'de makas atarak ilerleyen otomobil kazaya neden oldu: 2'si ağır, 3 yaralı

100 Karayolu Göztepe mevkiinde makas atarak ilerlediği iddia edilen bir otomobilin neden olduğu kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Göztepe'de makas atarak ilerleyen otomobil kazaya neden oldu: 2'si ağır, 3 yaralı, System.String[]
KADIKÖY D-100 Karayolu Göztepe mevkiinde makas atarak ilerlediği iddia edilen bir otomobilin neden olduğu kazada 2'si ağır 3 kişi  yaralandı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet orta refüje fırladı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde ulaşım bir süre tamamen durdu.

Kaza saat 00: 00 sıralarında D-100 Karayolu Göztepe Merdivenköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikameti yönünde, trafikte makas atarak ilerleyen ve içerisinde ikisi kadın 4 kişinin bulunduğu 58 EL 359 plakalı otomobilin sürücüsü Tunga Y. direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere ardından da seyir halindeki iki motosiklete çarptı.  ÇARPMANIN ETKİSİYLE ORTA REFÜJE FIRLADITunga Y.'nin kullandığı otomobilin çarptığı 34 AL 8635 plakalı motosiklet çarpmanın etkisiyle takla atarak orta refüje fırladı. Otomobilin çarptığı Özgür Orhan'ın kullandığı 48 V 4983 plakalı motosiklet ise bariyerlere çarpmadan son anda durabildi.  MOTOSİKLETTE BULUNAN İKİ KİŞİNİN DURUMU AĞIRKazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ve isimleri öğrenilemeyen 34 AL 8635 plakalı motosiklette bulunan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Otomobilde bulunan bir kişide hafif yaralandı.  D-100 KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDIKaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü olarak ulaşım sağlanırken, trafik ekipleri çalışmaların yapılabilmesi için D-100 Karayolunu tamamen trafiğe kapattı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan otomobil ve motosikletin çekici ile olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.  DUYARLI TAKSİ SÜRÜCÜSÜ MÜŞTERİSİNİ BIRAKIP GERİ GELDİKazayı yakından gören taksi sürücüsü müşterilerini bıraktıktan sonra olay yerine gelerek polislere kazanın nasıl olduğunu anlattı. Tunga Y.'nin trafikte makas atarak ilerlediğini iddia eden taksi sürücüsü, "Benim arabamda müşteri vardı. 'Ağabey bu ne yapıyor?' dedi. Benim yanımdan silme geçti bu araba. Arabaların yanlarında aralarına giriyordu, makas atıyordu. Sonra, geldi şuraya bariyerlere vurdu. Arabanın kafasını çevirdi böyle, motorlarda oradan geliyordu. Motorlara vurdu. Motora vurunca motoru attı. Eyvah dedim. Bir tanesi burada yerde yatıyordu. Dörtlüyü yaktım, arabamda müşterim olduğu için gittim. Müşteriyi bıraktım. Dedim ki eğer trafik duruyorsa gideyim gördüğümü anlatayım. Bu engellensin" dedi.


- İstanbul
Göztepe'de makas atarak ilerleyen otomobil kazaya neden oldu: 2'si ağır, 3 yaralı
Göztepe'de makas atarak ilerleyen otomobil kazaya neden oldu: 2'si ağır, 3 yaralı
Göztepe'de makas atarak ilerleyen otomobil kazaya neden oldu: 2'si ağır, 3 yaralı
Göztepe'de makas atarak ilerleyen otomobil kazaya neden oldu: 2'si ağır, 3 yaralı
Göztepe'de makas atarak ilerleyen otomobil kazaya neden oldu: 2'si ağır, 3 yaralı
Göztepe'de makas atarak ilerleyen otomobil kazaya neden oldu: 2'si ağır, 3 yaralı

D-100 Karayolu, İstanbul, Göztepe, Kamera, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 01:02 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Göztepe'de makas atarak ilerleyen otomobil kazaya neden oldu: 2'si ağır, 3 yaralı - Son Dakika

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