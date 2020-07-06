Göztepe'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Serdar Gürler 'in katılmadığı antrenmanda sakatlıkları devam eden Halil Akbunar, Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Hüseyin Bulut takımdan ayrı çalıştı.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde savunma organizasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra dar alanda oyun oynadı.

Ligde 4 Temmuz Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe 'ye 2-1 yenilen Göztepe, 1 günlük iznin ardından MKE Ankaragücü maçı için ilk çalışmasını yaptı.

Süper Lig'de 8 Temmuz Çarşamba günü MKE Ankaragücü 'nü konuk edecek Göztepe, bu maçın hazırlıklarına başladı.

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