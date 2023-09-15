Göztepe'de Muhtar İddiasıyla Silahla Tehdit - Son Dakika

Göztepe'de Muhtar İddiasıyla Silahla Tehdit

Son Güncelleme: 15.09.2023 11:55

Kadıköy Göztepe'de muhtar olduğunu iddia eden bir şüpheli, bir sürücüyle tartıştıktan sonra silah göstererek kaçtı. Sürücü durumu trafik polisine bildirdi ve polis, yoldan geçen bir motosikletliyi durdurarak şüpheliyi yakaladı.

KADIKÖY Göztepe'de muhtar olduğunu belirten bir şüpheli iddiaya göre tartıştığı sürücüye silah göstererek kaçtı. Tartışmanın ardından sürücü, durumu trafik polisine bildirdi. Trafik polisi ise yoldan geçen bir motosikletliyi durdurdu, arkasına binerek kaçan şüpheliyi yakaladı.
Göztepe'de meydana gelen olayda, muhtar olduğunu iddia eden şüpheli, bir sürücü ile trafikte tartıştı. Tartışmanın ardından muhtar uzaklaşırken diğer sürücü durumu trafik polisine bildirdi. Trafik polisi uzaklaşan şüpheliyi yakalamak için yoldan geçen motosikletli
Ömer Uğur'u durdurdu. Uğur'un arkasına binen trafik polisi, şüpheli aracın takibini istedi. Ömer Uğur araca yakalayarak yolunu kesti. Motosikletten inen trafik polisi, şüpheli yakaladı. O anlar kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Ömer Uğur, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Göztepe'de Muhtar İddiasıyla Silahla Tehdit - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göztepe'de Muhtar İddiasıyla Silahla Tehdit - Son Dakika
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