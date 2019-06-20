Son Dakika Haberleri: Göztepe'de Murat Paluli bitti
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Göztepe'de Murat Paluli bitti

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, geçen sezon 1'inci Lig'de Play-Off finali oynayan Hatayspor'un sağ beki Murat Paluli ile kesin olarak anlaşmaya vardı.

Göztepe'de Murat Paluli bitti, System.String[]

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, geçen sezon 1'inci Lig'de Play-Off finali oynayan Hatayspor'un sağ beki Murat Paluli ile kesin olarak anlaşmaya vardı. Hatayspor'da 35 resmi maça çıkarak istikrarlı bir görüntü ortaya koyan 24 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalanacağı açıklandı. Profesyonel kariyerine İskenderun Demir Çelikspor'da başlayan Murat, Körfez İskenderunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Hatayspor formalarını terletti. 
Akhisarsporlu stoper Caner Osmanpaşa'yla da prensipte anlaşma sağlayan Göztepe, yerli oyuncularla temaslarını sürdürüyor. Caner ve Murat transferlerinde mutlu sona çok yaklaşan Göztepe'nin Yeni Malatyaspor'dan sol kanat Adem Büyük'le de anlaşma aşamasına geldiği iddia edildi. Adem'in İzmir'de olduğu ve yönetimle görüşüp transferin resmileşeceği bildirildi. Göztepe, Erzurumsporlu Emrah Başsan'la da görüşüp oyuncuya sarı-kırmızılı formayı giydirecek. 
 


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:13 Kaynak: DHA
Hatayspor, Murat Paluli, Spor
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