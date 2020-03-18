Göztepe'de oynanan futbol umut aşıladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe'de oynanan futbol umut aşıladı - Son Dakika Spor

Göztepe'de oynanan futbol umut aşıladı

12 dakika önce

Rakibini ikinci yarıda Berkan ve Napoleoninin attığı gollerle yenen sarı-kırmızılılar 4 maç aradan sonra galip gelerek kara bulutları dağıttı.

Göztepe'de oynanan futbol umut aşıladı, System.String[]

Rakibini ikinci yarıda Berkan ve Napoleoninin attığı gollerle yenen sarı-kırmızılılar 4 maç aradan sonra galip gelerek kara bulutları dağıttı. İkinci yarıda oynanan pozitif futbol da camiaya umut aşıladı.


Son haftalarda kadro tercihleri nedeniyle eleştirilmeye başlanan teknik direktör İlhan Palut ise sürpriz bir kadroyla sahaya çıktı. Sakat oyuncuların da çokluğu nedeniyle eksik kalan Göz-Gözde Palut, aylardır ilk 11de forma giymeyen Deniz Kadah ve Murat Paluliyi sahaya sürdü.


Forvet arkasında görev yapan Deniz, son olarak 17. haftada deplasmanda oynanan Demir Grup Sivasspor maçında 11de görevlendirilirken, sağ bek Murat ise 18. haftadaki Antalyaspor müsabakasında 90 dakika oynamıştı.


Yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle ligdeki tüm takımların maçlara çok zor motive olduğunu belirten İlhan Palut, "Ligdeki bütün takımlar için konsantrasyonu zor bir haftadayız. Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan salgından ötürü oyuncuları maça konsantre etmek gerçekten kolay olmadı diye konuştu.


Maçı da değerlendiren genç teknik adam, Kötü hava şartları nedeniyle 21. haftada oynamamız gerekip ertelenen maçı kazasız tamamladık. İşin futbol tarafına baktığımız zaman son haftalarda kötü bir gidişatımız vardı ve artık buna dur dememiz gerekiyordu. Oyuncularım ilk dakikadan bitiş düdüğüne kadar sahaya karakter koydular ve iyi bir performans sergilediler. Bahsettiğim kötü sürecin ardından çok ihtiyacımız olan bir 3 puan aldık. Çalışmaya devam ederek kaybettiğimiz istikrarı tekrar yakalamak istiyoruz" dedi.


Göztepe, pazar günü yine Gürsel Aksel Stadında şampiyonluk adaylarından lider Trabzonsporla karşı karşıya gelecek.


NAPOLEONIDEN DUYGUSAL HAREKET


Göztepe'nin İtalyan oyuncusu Stefano Napoleoni, Çaykur Rizespora attığı golün ardından duygusal anlar yaşadı. Deneyimli futbolcu, ülkesi İtalyada koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ölümler nedeniyle attığı gol sonrası Romadaki ünlü Kolezyumun resminin yer aldığı dövmesini kameralara göstererek halkına destek verdi.


Takım arkadaşları da Napoleoniye moral aşılamaya çalıştı.


Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:40 

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