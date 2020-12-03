Göztepe'de Palut güveni boşa çıkarmadı - Son Dakika

Göztepe'de Palut güveni boşa çıkarmadı

03.12.2020 13:16
Göztepe'de Palut güveni boşa çıkarmadı, System.String[]

SÜPER Lig'de üst üste 2 galibiyetle gözünü üst sıralara çeviren Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, Başkan Mehmet Sepil'in kendisine olan güvenini boş çıkarmadı.

SÜPER Lig'de üst üste 2 galibiyetle gözünü üst sıralara çeviren Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, Başkan Mehmet Sepil'in kendisine olan güvenini boş çıkarmadı. Sezonun ilk haftasında kazandıktan sonra 6 maç galibiyete hasret kalan, o dönem geçen sezondan itibaren son 15 maçta yalnız 2 kez galip gelebilen Göz-Göz'de daha önce birçok kez teknik adam değiştiren Başkan Sepil, genç teknik adamın arkasında durdu. Palut geçen sezon Fenerbahçe deplasmanı sonrası istifa ettiğinde bile ayrılmasına onay vermeyen Sepil, son haftalarda gelen iyi sonuçlarla kararının meyvelerini aldı. Göztepe, takımda 6 oyuncu koronavirüse yakalanmasına rağmen sıkıntılı dönemde İlhan Palut yönetiminde Ankaragücü ve Sivasspor'u yenerek 9 haftada 14 puana ulaştı.

14 GÜNDE 5 MAÇA ÇIKACAKZorlu bir periyottan geçen Göztepe, 14 gün içinde 4'ü iç sahada 5 maç oynayacak. Ligde 5 Aralık Cumartesi günü Kayserispor'u konuk edecek Göz-Göz, ardından 9 Aralık Çarşamba erteleme maçında lider Alanyaspor'u ağırlayacak. Alanya maçı sonrası 12 Aralık'ta Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak İzmir temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası'nda 15 Aralık'ta Bursaspor'la, ligde ise 19 Aralık'ta Hatayspor'la evinde karşılaşacak. Zorlu maç programında 6 haftadır sakat olan takımın en önemli isimlerinden Alpaslan Öztürk'ün de iyileşip sahalara dönmesi savunmada İlhan Palut'un elini güçlendirdi.


Spor Toto Süper Lig, Teknik Direktör, Mehmet Sepil, Göztepe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'de Palut güveni boşa çıkarmadı - Son Dakika Spor


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