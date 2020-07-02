Göztepe'de Palut'tan değişim mesajı - Son Dakika

Göztepe'de Palut'tan değişim mesajı

Süper Lig'de koronavirüs salgını arasından sonra çıktığı 3 maçta galibiyete hasret kalarak yalnız 1 puan alabilen Göztepe'de Teknik Direktör İlhan Palut, sezon sonunda kadroda operasyon mesajı verdi.

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Süper Lig'de koronavirüs salgını arasından sonra çıktığı 3 maçta galibiyete hasret kalarak yalnız 1 puan alabilen Göztepe'de Teknik Direktör İlhan Palut, sezon sonunda kadroda operasyon mesajı verdi. Avrupa hedefinin uzağında kalan sarı-kırmızılılarda sözleşmesi bitecek Beto, Castro, Napoleoni, Mossoro, Jerome ve Berkan gibi isimler henüz yeni kontrat imzalamazken İlhan Palut, "30 haftanın bitmek üzere olduğu bir sezonda mevcut oyuncularla ilgili fikrimiz var. Bunu da yönetimle paylaştım. Göztepe'nin mutlaka yeni bir yapılanma içine girerek bir gençleşme adımı atması gerekiyor" dedi.

"Hem mevcut takımla ilgili görüşlerim belirdi, hem de hedefe katkı sağlayacak oyuncularla ilgili çalışmalar devam ediyor" diyen genç teknik adam, "Şunu çok net söyleyeyim; Göztepe takımı yeni sezona belli oranda yenilenmiş, belli oranda gençleşmiş ve daha büyük hedeflere gitme potansiyeline sahip oyuncularla başlamayı düşünüyor. Yanlış anlaşılmasın, yeni bir sinerjiye ihtiyacımız var. Daha çok hedefe odaklı yeni bir Göztepe'ye herkesin ihtiyacı var" açıklamasını yaptı. Son 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi alınmasını değerlendiren Palut, düşüşü rehavete bağladı.

Palut, "Geçen sene Göztepe 34. maçın son 10 dakikasında kümede kaldı. Bu sene ilk 9 hafta sonunda 9 puanla yine düşme hattına çok yakın bir Göztepe takımı var. Ondan sonda da Kayserispor maçına kadar süren müthiş bir çıkış var. Puan tablosunda da Göztepe'nin kendisini çok rahat hissettiği bir durum var. Bir önceki sezon ve bu sezon başı sonrası yükselişle bir rahatlama oldu. Bu rahatlamanın konforu bizi yeni hedefler kovalama konusunda maalesef ve maalesef geriye itti. Bu düşüşün en önemli nedeni sadece bireysel hatalarımız değil bu tablo" ifadelerini kullandı.

Ligin ortasında konumlanmanın hem koronavirüs arası sonrası hazırlık sürecinde, hem de lig tekrar başladığında istedikleri bir durum olmadığını belirten Palut, "Pandemi sürecinde beşinciyle aramızdaki 7 puanı göz önüne alarak takımımıza, 'Ligi ilk 5'te bitirebiliriz' dedik. Ancak kötü bir Trabzonspor mağlubiyeti, arkasından Yeni Malatyaspor mağlubiyetiyle bunun gerisinde kaldık. Hedefsizliğin ve takımdaki oyuncuların sözleşme durumunun oyunu etkilememesi gerekiyor. Profesyonel futbol takımıyız. İdari anlamdaki görüşmeler oyuncuyu etkilememeli. Bizler işimizi en iyi şekilde sahaya yansıtmakla sorumluyuz. Bu süreç, yeni kontratla ilgili süreçlerin sonlanmaması etkilemiş olabilir ama düşüşü tek başına buna bağlamayı doğru bulmuyorum" dedi.

GOLCÜLERE KALKAN

Göztepe'de Teknik Direktör İlhan Palut, ileri uçta bu sezon yalnız 3 gol atabilen Jerome ve devre arasında takıma katılıp 11 maçta skor üretemeyen Wilczek'e destek verdi. "Jerome skor üretemese de rakip defansı bozan, sahada geniş alanlar açan bir oyuncu" diyen Palut, "Wilczek gerçekten iyi niyetle çalışan, geldiği ligde çok gol atmış bir oyuncu. Yeni bir lige, yeni bir ülkeye, yeni bir formata uyum sağlamaya çalışıyor. Özveriyle arkadaşlarına yardım etmeye çalışan bir oyuncu. Onun da skor üretemediği için üzerinde bir baskı var. Bu çalışmasını sürdürürse Göztepe'ye katkı sağlayan bir oyuncu haline geleceğini düşünüyorum ama şu ana kadar o bölgede gol sayısı olarak eksik kaldık" dedi.

FENERBAHÇE'YLE OYNAMAK HER ZAMAN ZORDUR

Süper Lig'de cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak sarı-lacivertlilerde maçı değerlendiren İlhan Palut, konumu ne olursa olsun sarı-lacivertli rakiple oynamanın zor olacağını belirtti. Palut, "Fenerbahçe maçının hazırlıklarına Alanyaspor mücadelesi sonrası ara vermeden başladık. Yarın hazırlıkları tamamlayıp İstanbul'a hareket edeceğiz. Pandemi sonrası her maçın zor olduğu gibi bu da zor olacak. Fenerbahçe belki ideal durumunda gözükmüyor ama Kadıköy'de Fenerbahçe'yle oynamak her zaman zordur. Biz Göztepe olarak en iyi mücadelemizi verip iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz" dedi. İzmir ekibinde dizindeki sakatlığı devam eden Jerome ve Alanyaspor maçının son anlarında dizinde esneme oluşan Deniz Kadah, bu deplasmanda görev yapamayacak.


- İzmir
Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'de Palut'tan değişim mesajı - Son Dakika Spor
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