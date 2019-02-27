Göztepe, Taraftarları Trabzonsporlu Futbolcuları Alkışladığı İçin PFDK'ya Sevk Edildi
1 saat önce
Geçen hafta konuk ettiği Trabzonspor karşılaşmasında rakibini alkışlayan Göztepe taraftarları yüzünden İzmir ekibinin PFDK'ya sevk edilmesi camiayı şaşkına çevirdi.
Spor Toto Süper Lig'de Göztepe geçtiğimiz hafta sahasında Trabzonspor'a tek golle kaybederken, sarı-kırmızılı taraftarların davranışı oldukça çok konuşuldu. Trabzonsporlu futbolcular Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'i oyundan çıkarken, maç bitiminde de rakibini alkışlayan futbolseverler oldukça güzel görüntülere imza attı. Maçın ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Göztepeli taraftarların bu davranışını överek, "Oynayanlar değil, alkışlayanlar büyük" ifadelerini kullanmıştı. Bordo-mavililerin yıldızı Yusuf Yazıcı da sosyal medya hesabından, " Karadeniz'in bir çocuğu olarak Ege'de gördüğüm nezaket benim için çok özeldi. Alkışları için Göztepe taraftarlarına teşekkürler" paylaşımını yapmıştı.
"NEDEN SEVK EDİLDİK?"
Göztepe'nin bu maçın ardından çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi hem camiayı hem de taraftarlar arasında şaşkınlıkla karşılandı. Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren taraftarlar, karşılaşmanın oldukça centilmence geçtiğini belirterek karara anlam veremediklerini söyledi. Trabzonspor resmi hesabı da karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür mesajı yayınlamıştı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:55 Kaynak: İHA
Trabzonspor'u Saf Dışı Bırakan Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupasında Yarı Finalde!
Fenerbahçe'yi Eleyen Ümraniyespor, Trabzonspor'u da Kupanın Dışına İtti
Ümraniyespor Teknik Direktörü, Trabzonspor'u Eledikleri Maçtan Sonra Ağladı
Trabzonspor'da Türkiye Kupası Üzüntüsü