Son Dakika Haberleri: Göztepe, Taraftarları Trabzonsporlu Futbolcuları Alkışladığı İçin PFDK'ya Sevk Edildi

Göztepe, Taraftarları Trabzonsporlu Futbolcuları Alkışladığı İçin PFDK'ya Sevk Edildi

1 saat önce

Geçen hafta konuk ettiği Trabzonspor karşılaşmasında rakibini alkışlayan Göztepe taraftarları yüzünden İzmir ekibinin PFDK'ya sevk edilmesi camiayı şaşkına çevirdi.

Göztepe, Taraftarları Trabzonsporlu Futbolcuları Alkışladığı İçin PFDK'ya Sevk Edildi, System.String[]

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe geçtiğimiz hafta sahasında Trabzonspor'a tek golle kaybederken, sarı-kırmızılı taraftarların davranışı oldukça çok konuşuldu. Trabzonsporlu futbolcular Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'i oyundan çıkarken, maç bitiminde de rakibini alkışlayan futbolseverler oldukça güzel görüntülere imza attı. Maçın ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Göztepeli taraftarların bu davranışını överek, "Oynayanlar değil, alkışlayanlar büyük" ifadelerini kullanmıştı. Bordo-mavililerin yıldızı Yusuf Yazıcı da sosyal medya hesabından, " Karadeniz'in bir çocuğu olarak Ege'de gördüğüm nezaket benim için çok özeldi. Alkışları için Göztepe taraftarlarına teşekkürler" paylaşımını yapmıştı.

"NEDEN SEVK EDİLDİK?"

Göztepe'nin bu maçın ardından çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi hem camiayı hem de taraftarlar arasında şaşkınlıkla karşılandı. Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren taraftarlar, karşılaşmanın oldukça centilmence geçtiğini belirterek karara anlam veremediklerini söyledi. Trabzonspor resmi hesabı da karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür mesajı yayınlamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:55 Kaynak: İHA

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Yenikadinda Gösterme, Spor
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