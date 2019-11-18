Son Dakika Haberleri: Göztepe'de Poko talihsizliği! 2 hafta daha yok...
Son Dakika Spor Göztepe'de Poko talihsizliği! 2 hafta daha yok... - Son Dakika Spor

Göztepe'de Poko talihsizliği! 2 hafta daha yok...

6 saat önce

27 Ekim'de Kasımpaşa'yla iç sahada oynanan karşılaşmanın başında rakip takımdan Quaresma'nın darbesiyle sağ diz iç yan bağlarından sakatlanan Gabonlu orta saha oyuncusu henüz antrenmanlara başlayamadı.

Göztepe'de Poko talihsizliği! 2 hafta daha yok..., System.String[]

27 Ekim'de Kasımpaşa'yla iç sahada oynanan karşılaşmanın başında rakip takımdan Quaresma'nın darbesiyle sağ diz iç yan bağlarından sakatlanan Gabonlu orta saha oyuncusu henüz antrenmanlara başlayamadı.


Tedavisi süren Poko'nun en az 2 hafta daha forma giyemeyeceği, sahalara net dönüş tarihinin ise belirsiz olduğu öğrenildi.


Lige milli maçlar nedeniyle verilen arada TFF 1'inci Lig'deki İzmir temsilcilerinden Altınordu'yu özel karşılaşmada 5-2 mağlup ederek moral bulan Göz-Göz'de yedeklerin performansı alkış aldı.


Sarı-kırmızılılarda ülkelerinin milli takımlarına giden Beto, Gassama, Borges ve Sanneh hafta içinde takıma dönecek.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:45 
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