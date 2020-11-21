Göztepe'de pozitif çıkan futbolcu sayısı 6 oldu
21.11.2020 11:29
Göztepe, son yapılan korona virüs testleri sonucunda 4 futbolcunun daha pozitif çıktığını ve toplam korona virüsüne yakalanan oyuncu sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
Göztepe, son yapılan korona virüs testleri sonucunda 4 futbolcunun daha pozitif çıktığını ve toplam korona virüsüne yakalanan oyuncu sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
Göztepe Spor Kulübü tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 4 futbolcunun daha korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Söz konusu futbolcuların ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı belirtildi.
Son vakalarla birlikte korona virüse yakalanan oyuncu sayısının da 6 olduğu ifade edildi. - İZMİR
Son Dakika Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor Arınç'tan çok konuşulacak Çakıcı yorumu: Bu tehdit Kılıçdaroğlu'na değil demokrasiye yapılmıştır Demet Akalın ve Deniz Seki'nin yıllardır devam eden dostluğu bitti Son Dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar! Ekipler intihar girişiminde bulunan 2 kişiyi ikna etmeye çalışıyor 55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona doğru Doktor, iki korona hastasını öldürdü; nedenini de mahkemede soğukkanlılıkla anlattı Babil dizisi, 20. final bölümüyle ekrana veda etti Oyuncu Öykü Çelik'in koronavirüs paylaşımı tepki çekti, apar topar kaldırdı