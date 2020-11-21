Göztepe'de pozitif çıkan futbolcu sayısı 6 oldu

Göztepe, son yapılan korona virüs testleri sonucunda 4 futbolcunun daha pozitif çıktığını ve toplam korona virüsüne yakalanan oyuncu sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

Göztepe Spor Kulübü tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 4 futbolcunun daha korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Söz konusu futbolcuların ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı belirtildi.

Son vakalarla birlikte korona virüse yakalanan oyuncu sayısının da 6 olduğu ifade edildi. - İZMİR