Göztepe'de pozitif vaka şoku

Göztepe, yeni sözleşme imzalanan futbolculardan birine yapılan korona virüs testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, futbolcunun takımın Afyon kampına dahil edilmediği bilgisini verdi.

Göztepe, bir futbolcusunda korona virüse rastlandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımız ile yeni sözleşme imzalayan oyuncumuza yapılan Covid-19 PCR testi neticesinde sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Afyon kampına dahil edilmeyen oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verdi. - İZMİR