Göztepe'de Rahman Baba İddiası
38 dakika önce
SPOR Toto Süper Lig'de cumartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Göztepe'nin İngiliz devi Chelsea'nin sol beki Abdul Rahman Baba ile ilgilendiği ifade edildi.
SPOR Toto Süper Lig'de cumartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Göztepe'nin İngiliz devi Chelsea'nin sol beki Abdul Rahman Baba ile ilgilendiği ifade edildi.
Başkan Mehmet Sepil'in son olarak Schalke 04'te kiralık oynayan 24 yaşındaki futbolcu hakkında bilgi topladığı ve transfer şartlarını araştırdığı vurgulandı. Ancak yönetimin şu an için Chelsea ve Baba ile bir anlaşmaya varmadığı bildirildi. Chelsea ile görüşme yapmaya hazırlanan Sepil'in en kısa sürede transferi netleştirmesi bekleniyor. Avrupa'daki kariyerine Almanya'nın Greuther Fürth takımında başlayan Ganalı futbolcu, Augsburg, Chelsea ve Schalke 04'te oynadı. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:29 Kaynak: DHA
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