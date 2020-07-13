Göztepe'de Rıza Çalımbay, Aykut Kocaman, Tayfur Havutçu ve Tayfun Korkut'un isimleri masada - Son Dakika

Göztepe'de Rıza Çalımbay, Aykut Kocaman, Tayfur Havutçu ve Tayfun Korkut'un isimleri masada

Sezona Tamer Tuna işe başlayan Göztepe, başarılı antrenörle 9. hafta sonunda yollarını ayırdı.

Sezona Tamer Tuna işe başlayan Göztepe, başarılı antrenörle 9. hafta sonunda yollarını ayırdı. 10. haftadaki Trabzonspor deplasmanına Suat Arıcan ile çıkan sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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Tuna'nın ardından hoca arayışlarını uzun tutmayan Göztepe Yönetimi, takımı Hatayspor ile yollarını ayıran başarılı teknik direktör İlhan Palut'a emanet etti. Palut yönetiminde çıkılan Yeni Malatya ve Fenerbahçe maçlarından beraberlikle ayrılan Göz Göz, Alanyaspor ve Ankaragücü deplasmanlarından sahadan zaferle ayrılmasını bildi.

İLHAN PALUT DÖNEMİ SONA ERİYOR

Başarılı teknik adamla çıkılan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray karşılaşmalarından 7 puan toplayan İzmir ekibinde; 22. haftadan sonra işler hiç de istenilen düzeyde gitmedi. Son 10 haftada; sadece 1 kez kazanabilen sarı-kırmızılılarda İlhan Palut dönemi sona eriyor.

Pandemi arasına Rize galibiyetiyle giren Göz Göz, 6 maçtır galibiyete hasret durumda.Takımdaki kötü gidişin faturası; 43 yaşındaki teknik adama kesilirken Göztepe yönetimi, ilk aday olarak Rıza Çalımbay ve Aykut Kocaman'ı belirledi. Sezon sonunda Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek deneyimli teknik adamı; İzmir'e getirmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, Çalımbay'ı ikna edemezse; Aykut Kocaman o da olmazsa Tayfur Havutçu ile Tayfun Korkut'u gündeme alacak

Rıza Çalımbay, Tayfun Korkut, Aykut Kocaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:39 

Son Dakika Spor Göztepe'de Rıza Çalımbay, Aykut Kocaman, Tayfur Havutçu ve Tayfun Korkut'un isimleri masada - Son Dakika Spor
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