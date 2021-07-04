Göztepe'de rota Linnes

SÜPER Lig'de geçireceği üst üste 5'inci sezon öncesi antrenmanlarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürürken bir yandan da transfer arayışlarına devam eden Göztepe, gündemine Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Martin Linnes'i aldı. Sözleşmesi biten Gassama'yla yeniden anlaşmayan Göz-Göz'ün 29 yaşındaki Norveçli oyuncuya teklif götürdüğü, Linnes'in düşünmek için süre istediği iddia edildi. Daha önce ülkesinde Molde'de görev yapan Linnes, Türkiye'de 5.5 yıldır Galatasaray'da oynuyor. Transferde 2 yıllığına kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Bosna Hersek asıllı Belçikalı stoper Dino Arslanagic'le ilgili henüz resmi açıklamayı yapmayan Göztepe, 6 Temmuz'da Afyonkarahisar'da ilk etap kampına girecek.