Göztepe'de rotasyon zamanı - Son Dakika
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Göztepe'de rotasyon zamanı

6 saat önce

Süper Lig'de geçen hafta Yukatel Denizlispor deplasmanından 1-1 beraberlikle dönen Göztepe, pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Çaykur Rizespor maçına iddialı hazırlanırken, teknik direktör İlhan Palut'un hücum hattında rotasyona gideceği öğrenildi.

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Süper Lig'de geçen hafta Yukatel Denizlispor deplasmanından 1-1 beraberlikle dönen Göztepe, pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Çaykur Rizespor maçına iddialı hazırlanırken, teknik direktör İlhan Palut'un hücum hattında rotasyona gideceği öğrenildi. Genç teknik adamın Çaykur Rizespor sınavında ileri uçta Cameron Jerome'u kızağa çekip yeni transfer Kamil Wilczek'e 11'de şans vereceği bildirildi.

Bu sezon 15 Süper Lig karşılaşmasına çıkan İngiliz Jerome beklentileri karşılayamadı. Geçen sezondan kalan sakatlığı yüzünden ligin ilk haftalarında forma şansı bulamayan 33 yaşındaki oyuncu sadece 2 gol atabildi. Jerome, gollerini Trabzonspor ve Galatasaray'a karşı kaydetti. Devre arasında Danimarka'nın Brondby ekibinden transfer edilen Polonyalı Wilczek ise sarı-kırmızılılarda toplam 7 dakika oynadı. Wilczek 2-1 kazanılan Beşiktaş karşılaşmasında 3, geçen haftaki Denizlispor maçında ise 4 dakika forma giydi. Göz-Göz'de cezalı Beto'nun yerine de kalede Göktuğ görev alacak.


Çaykur Rizespor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:14 Kaynak: DHA
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