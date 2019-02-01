Göztepe'de Samed Ali Kaya Erzurumspor'a Kiralandı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin genç oyuncularından Samed Ali Kaya, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiralandı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin genç oyuncularından Samed Ali Kaya
, Büyükşehir Belediye Erzurumspor
'a kiralandı. Türkiye Futbol Federasyonu
internet sitesinde yer alan bilgiye göre sezon başında Menemen Belediyespor
'dan transfer edilen Samed Ali Kaya, yıl sonuna kadar Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiralandı.
Ligin ilk devresinde 3 lig ve 3 kupa maçında forma giyen Samed Ali Kaya 2
gol kaydetmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:20 Kaynak: AA
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