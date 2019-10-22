Son Dakika Haberleri: Göztepe'de Sanneh kayboldu
Son Dakika Spor Göztepe'de Sanneh kayboldu

Göztepe'de Sanneh kayboldu

1 saat önce

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e deplasmana 2-1 yenilerek 5 maç sonra mağlup olan Göztepe'de, sezon başında transfer edilen stoper Bubacarr Sanneh formayı unuttu.

Göztepe'de Sanneh kayboldu, System.String[]

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e deplasmana 2-1 yenilerek 5 maç sonra mağlup olan Göztepe'de, sezon başında transfer edilen stoper Bubacarr Sanneh formayı unuttu.

Daha 2 sezon önce 8 milyon euro bonservis bedeliyle Danimarka'nın FC Midtjylland takımından Belçika'nın Anderlecht ekibine imza atan Gambiyalı, sarı-kırmızılılarda göze giremedi. İlk haftada Antalyaspor ve Beşiktaş karşılaşmalarında sahaya on birde çıkıp 90'ar dakika oynayan 24 yaşındaki oyuncu, Yukalet Denizlispor, Çaykur Rizespor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında yedek oturdu. Gambiya Milli Takımı'nda ise düzenli olarak forma giyen Sanneh, Gaziantep FK, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Medipol Başakşehir müsabakalarında teknik direktör Tamer Tuna tarafından 21 kişilik kadroya dahi alınmadı. Tamer Tuna, Antalyaspor ve Beşiktaş karşılaşmalarında kademe hataları yapan Sanneh'i keserek savunmanın göbeğinde Titi ile birlikte asıl mevkisi orta saha olan Alpaslan Öztürk'e görev vermeye başladı. Titi-Alpaslan ikilisinden iyi verim alan Tuna'nın çok mecbur kalmadıkça Sanneh'i bundan sonraki haftalarda kadroda düşünmediği iddia edildi.


- İzmir
Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeni Malatyaspor, Konyaspor'u 2-0 mağlup etti!
Süper Lig'de 8. hafta sona erdi! İşte puan durumu Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun sesleri Yağmur Sarıoğlu Rusya'da 207 metreden bungee jumping yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 12:32:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göztepe'de Sanneh kayboldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]