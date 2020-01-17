Göztepe'de savunma çöktü - Son Dakika
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Göztepe'de savunma çöktü

6 saat önce

ZİRAAT Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Antalyaspor'a 4-3 yenilerek avantaj kaybeden Göztepe'de savunma krizi yaşanıyor.

Göztepe'de savunma çöktü, System.String[]

ZİRAAT Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Antalyaspor'a 4-3 yenilerek avantaj kaybeden Göztepe'de savunma krizi yaşanıyor. Rakibiyle hafta sonunda yine deplasmanda bu kez Süper Lig mücadelesinde karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda stoperlerden Atınç, Alpaslan ve Reis sakatlanırken, Titi ise kupa müsabakasıda gördüğa direkt kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Reis'in idmanda ciddi şekilde sakatlandığı ve en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Savunmada yaşanan sıkıntılar yüzünden eli kolu bağlanan teknik direktör İlhan Palut, alternatif arayışlarına başladı. Genç stoperler Veli ve Hakan'ın da takımdan gönderilmesiyle sıkıntı yaşayan İlhan Palut'un pazar günkü maçta savunmanın ortasında Leo-Borges ikilisine şans vereceği vurgulandı.

Transferde Norveç'in Viking ekibinden sol katan Zlatko Tripic'i renklerine bağlayan Göztepe, defansa takviye yapmak için kolları sıvadı. Yaşanan sakatlıklardan dolayı İlhan Palut'un Başkan Mehmet Sepil'den stoper istediği kaydedildi. Göz-Göz'ün Galatasaraylı Ahmet Çalık veya Kasımpaşalı Veysel Sarı'dan birini transfer etmek için harekete geçtiği ifade edildi. İki oyuncuyla da görüşmelere başlayan Göztepe'de son kararı Palut verecek. Ahmet Çalık bu sezon Galatasaray'da 4 Süper Lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Veysel Sarı ise lig ve kupada toplam 16 karşılaşma oynadı, 2 kez fileleri sarstı. Göztepe'nin forvet arayışları da sürüyor.


Türkiye Kupası, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:50 Kaynak: DHA
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