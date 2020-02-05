Göztepe'de Serdar Gürler fırtınası - Son Dakika
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Göztepe'de Serdar Gürler fırtınası

6 saat önce

SÜPER Lig'de geçen hafta Yukatel Denizlispor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe'de kanat oyuncusu Serdar Gürler son haftalarda fırtına gibi esiyor.

Göztepe'de Serdar Gürler fırtınası, System.String[]

SÜPER Lig'de geçen hafta Yukatel Denizlispor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe'de kanat oyuncusu Serdar Gürler son haftalarda fırtına gibi esiyor. Deneyimli futbolcu son 9 maçta 5 gol atıp, 3 asist yaparak takımın en önemli kozu haline geldi. İlk golünü 11. haftada 1-1 sona eren BTC Türk Yeni Malatyaspor maçında atan Serdar, 14. haftada deplasmanda oynanan Ankaragücü karşılaşmasında 2 kez fileleri sarsarak 3-1'lik galibiyette başrol oynadı. Ertesi hafta 3-1 kaybedilen Gençlerbirliği müsabakasında Halil'e asist yapan oyuncu, yine Galatasaray karşılaşmasında Halil'e gol attırdı. Göztepe o maçı 2-1 kazandı.

Sezonun ikinci yarısına da iyi bir başlangıç yapan Serdar, Göztepe'nin dış sahada Antalyaspor'u 3-0 yendiği karşılaşmada takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Gürsel Aksel Stadı'nda bu kez Beşiktaş'a rakip olan Göz-Göz'de Serdar Gürler, bir kez daha Halil'e asist yaparak skora katkıda bulundu. Son olarak Yukatel Denizlispor maçında sahne alan Serdar, 9. dakikada ağları sarsarak bir kez daha tribünleri ayağa kaldırdı. Serdar attığı 5 golle takımın en golcü ismi olmayı başardı. Serdar'la birlikte kanatlarda görev yapan Halil de son haftalarda Göztepe'ye attığı gollerle hayat veren oyuncuların başında geldi.


Serdar Gürler, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:33 Kaynak: DHA
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