Göztepe'de Serdar Gürler şoku! Sol diz ön çapraz bağında yırtık...

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Fenerbahçe müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Gürler 'in muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sol diz ön çapraz bağ yırtığı tespit edildiği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi:

Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı

Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi

AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu

Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi