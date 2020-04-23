Göztepe'de sol bek Berkan Emir formayı kaptı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe'de sol bek Berkan Emir formayı kaptı! - Son Dakika Spor

Göztepe'de sol bek Berkan Emir formayı kaptı!

6 saat önce

Geçen sezon sakatlanan Adama Traore'den görevi devralan, ardından devre arasında transfer edilen Agbenyenu'ya formayı kaptırmayan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon da istikrarını korudu.

Göztepe'de sol bek Berkan Emir formayı kaptı!, System.String[]

Geçen sezon sakatlanan Adama Traore'den görevi devralan, ardından devre arasında transfer edilen Agbenyenu'ya formayı kaptırmayan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon da istikrarını korudu.


Mevkidaşı Leo ile girdiği forma rekabetini kazanan Berkan, hücuma da büyük katkılar sağladı


Bu sezon toplam 22 lig maçında sahaya çıkan deneyimli futbolcu, Gaziantep Futbol Kulübü, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor maçlarında ağları sarsarken 2 de asist yaptı.


Göztepe formasıyla 1.975 dakika sahada kalan Berkan'ın sözleşmesi mayıs ayında sona erecek.


Teknik ekibin Berkan'ı gelecek sezon da takımda düşündüğü ve oyuncunun büyük ihtimalle mukavelesini yenileyeceği bildirildi.



Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 03:34 

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