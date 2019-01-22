Son Dakika Haberleri: Göztepe'de Son Aday Agbenyenu

Göztepe'de Son Aday Agbenyenu

2 saat önce

Transferde sol bek arayışlarını sürdüren Süper Lig ekibi Göztepe, Chelsea'den Rahman Baba, Anderlecht'ten Ivan Obradovic ve Ankaragücü'nden Tiago Pinto'nun yanı sıra Sporting Lizbon'dan Lumor Agbenyenu'yu da listesine ekledi.

Göztepe'de Son Aday Agbenyenu, System.String[]


Transferde sol bek arayışlarını sürdüren Süper Lig ekibi Göztepe, Chelsea'den Rahman Baba, Anderlecht'ten Ivan Obradovic ve Ankaragücü'nden Tiago Pinto'nun yanı sıra Sporting Lizbon'dan Lumor Agbenyenu'yu da listesine ekledi. 

Defansın soluna mutlaka takviye yapmak isteyen yönetimin Ganalı futbolcuyu İzmir'e davet ettiği bildirildi. Hem Sporting Lizbon'la, hem de oyuncuyla temaslarını yoğunlaştıran sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki Agbenyenu'yu kiralamak istediği vurgulandı. Portekiz'de Porto altyapısından yetişen genç sol bek Portimonense ve 1860 Münih takımlarında oynadı. Lumor Agbenyenu sezonun ilk yarısında Lizbon'da yalnızca 1 maça çıkıp 29 dakika süre aldı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:16 Kaynak: DHA

Spor
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