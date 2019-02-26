Son Dakika Haberleri: Göztepe'de Tamer Tuna İmzayı Attı

Göztepe'de Tamer Tuna İmzayı Attı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de son 6 maçta 5 mağlubiyetle düşme hattına yaklaşan Göztepe, Kemal Özdeş'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Tamer Tuna'yla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe'de Tamer Tuna İmzayı Attı, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'de son 6 maçta 5 mağlubiyetle düşme hattına yaklaşan Göztepe, Kemal Özdeş'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Tamer Tuna'yla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. 

Takımla ilk antrenmanına bu akşam çıkacak Tuna, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'la iç sahada oynanacak maçta Göztepe'nin başında sahaya çıkacak. Süper Lig'deki ilk teknik direktörlük deneyimini geçen sezon Göz-Göz'de yaşayıp takımı 49 puanla 6'ncı yapan Tamer Tuna'yla yollar sezon başında ayrılmıştı. İlk yarıda Sivasspor'u çalıştıran Tuna, bu anlaşmayla 9 ay sonra yuvaya döndü.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:33 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Spor
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