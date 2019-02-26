Göztepe'de Tamer Tuna İmzayı Attı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'de son 6 maçta 5 mağlubiyetle düşme hattına yaklaşan Göztepe, Kemal Özdeş'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Tamer Tuna'yla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig'de son 6 maçta 5 mağlubiyetle düşme hattına yaklaşan Göztepe, Kemal Özdeş'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Tamer Tuna
'yla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
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'la iç sahada oynanacak maçta Göztepe'nin başında sahaya çıkacak. Süper Lig'deki ilk teknik direktörlük deneyimini geçen sezon Göz-Göz'de yaşayıp takımı 49 puanla 6'ncı yapan Tamer Tuna'yla yollar sezon başında ayrılmıştı. İlk yarıda Sivasspor
'u çalıştıran Tuna, bu anlaşmayla 9 ay sonra yuvaya döndü.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:33 Kaynak: DHA
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