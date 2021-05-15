SPOR Göztepe'de taraftar stada girmeyi bekliyor - Son Dakika

SPOR Göztepe'de taraftar stada girmeyi bekliyor

15.05.2021 18:14

SÜPER Lig'de 2020-2021 sezonunun son haftasında Göztepe ile şampiyonluk hedefindeki lider Beşiktaş arasında İzmir'de oynanacak maç öncesi ev sahibi ekibin taraftarı, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Gürsel Aksel Stadı etrafında toplandı.

SÜPER Lig'de 2020-2021 sezonunun son haftasında Göztepe ile şampiyonluk hedefindeki lider Beşiktaş arasında İzmir'de oynanacak maç öncesi ev sahibi ekibin taraftarı, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Gürsel Aksel Stadı etrafında toplandı.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından akredite edilen bir grup taraftarın sokağa çıkma izinleri de olması şartıyla sezonun son maçını stadyum localarından izlemesi bekleniyor. İzmir Emniyeti, kısıtlama muafiyeti olmayan taraftarı ise stat çevresinden uzaklaştırıyor.

GÖZTEPE YÖNETİMİNDEN TARAFTAR AÇIKLAMASI

Diğer taraftan Göztepe yönetimi, Beşiktaş maçını izlemek için Gürsel Aksel Stadı'nın çevresinde toplanan taraftarlara yönelik açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, akreditasyonu olmayan taraftarların evlerine dönmelerini istedi. Göztepe'nin açıklamasında, 'İçişleri Bakanlığı'nın talimatı gereği akreditasyonu olmayanlar stadyumlara alınmayacaktır. Taraftarlarımızdan sükunet içinde evlerine dönmelerini talep ediyoruz' ifadeleri yer aldı.

Göztepe yönetiminin taraftarla ilgili acil toplantıya girdiği öğrenildi.

SPOR Göztepe'de taraftar stada girmeyi bekliyor
SPOR Göztepe'de taraftar stada girmeyi bekliyor
SPOR Göztepe'de taraftar stada girmeyi bekliyor
SPOR Göztepe'de taraftar stada girmeyi bekliyor
SPOR Göztepe'de taraftar stada girmeyi bekliyor
SPOR Göztepe'de taraftar stada girmeyi bekliyor

Gürsel Aksel, Beşiktaş, Göztepe, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Göztepe'de taraftar stada girmeyi bekliyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Ailesini rehin alan şahıs, babasını öldürdü! 3'ü jandarma 6 kişiyi de yaraladı Ailesini rehin alan şahıs, babasını öldürdü! 3'ü jandarma 6 kişiyi de yaraladı Göztepe'de kaos! İzmir ekibinin yöneticileri, maça gitmemeyi tartışıyor Göztepe'de kaos! İzmir ekibinin yöneticileri, maça gitmemeyi tartışıyor Son Dakika: Beyaz Saray'dan medya kuruluşlarının olduğu binayı vuran İsrail'e uyarı Son Dakika: Beyaz Saray'dan medya kuruluşlarının olduğu binayı vuran İsrail'e uyarı Beyoğlu'nda iki aile arasında silahlı kavga: 2'si kadın 5 yaralı Beyoğlu'nda iki aile arasında silahlı kavga: 2'si kadın 5 yaralı Göztepe maçı öncesi kalabalık Beşiktaş kafilesi kriz çıkardı Göztepe maçı öncesi kalabalık Beşiktaş kafilesi kriz çıkardı AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı Her şeyden habersiz yolda yürüyen yayalara tır çarptı: 2 ölü, 5 yaralı Her şeyden habersiz yolda yürüyen yayalara tır çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

Son Dakika Haberleri
13:00 İsrail saldırmaya devam ediyor! Bölgeden gelen görüntüler tüyler ürpertti
12:48 Aşı sevkiyatları planlandığı gibi giderse, 20 yaş üstü herkes Temmuz'da aşılanmış olacak
12:28 Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!
11:46 Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun
11:41 Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç için uzmanlar uyarıyor: İlk semptomlar görüldüğünde kullanılmalı
11:37 Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum
11:01 Delta Havayolları yeni işe alımlara koronavirüs aşı zorunluluğu getirdi!
10:40 Esnafın 17 Mayıs beklentisi: Kafalardaki soru işaretlerini giderin
10:36 Kripto Tosuncuk'la ilgili çember daraldı: Operasyonda geri sayım başladı
10:31 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Şampiyonluk kutlama' genelgesi! Kutlamalarına izin verilmeyecek
Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı         
19:11
Galatasaray şampiyonluğa ulaşması durumunda ezeli rakiplerinden fazla gelir elde edecek Galatasaray şampiyonluğa ulaşması durumunda ezeli rakiplerinden fazla gelir elde edecek         
18:25
Güldür Güldür Show'un Mustafa Sarıgül skeci sosyal medyada gündem oldu Güldür Güldür Show'un Mustafa Sarıgül skeci sosyal medyada gündem oldu         
18:15
Vali Yerlikaya ile görüşen yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı uyardı: Sakın kapıları zorlamayın, yaptırımları ağır olacak Vali Yerlikaya ile görüşen yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı uyardı: Sakın kapıları zorlamayın, yaptırımları ağır olacak         
18:10
Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı         
17:15
Maç öncesi olağanüstü alarm! Galatasaray stadına giden taraftarlar sürprizle karşılaşacak Maç öncesi olağanüstü alarm! Galatasaray stadına giden taraftarlar sürprizle karşılaşacak         
16:59
İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek         
16:07
Son Dakika! Hamas'tan İsrail'in medya binası saldırısıyla ilgili çok sert açıklama: Deprem etkisi yaratacak hamlemizi beklesinler Son Dakika! Hamas'tan İsrail'in medya binası saldırısıyla ilgili çok sert açıklama: Deprem etkisi yaratacak hamlemizi beklesinler         
15:59
Son dakika! İsrail'in Gazze'deki medya binasını vurma anı kameralara saniye saniye yansıdı Son dakika! İsrail'in Gazze'deki medya binasını vurma anı kameralara saniye saniye yansıdı         
15:46
Son Dakika! İsrail, Gazze'de uluslararası televizyonların bulunduğu 13 katlı bir binayı vurdu Son Dakika! İsrail, Gazze'de uluslararası televizyonların bulunduğu 13 katlı bir binayı vurdu         
15:22
Traktör kazasında ölen 4 kişinin piknikteki son görüntüleri ortaya çıktı Traktör kazasında ölen 4 kişinin piknikteki son görüntüleri ortaya çıktı         
14:58
Bu akşamki maçın ardından Emre Belözoğlu dönemi sona eriyor Bu akşamki maçın ardından Emre Belözoğlu dönemi sona eriyor         
13:47
Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı! Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!         
12:28
Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun         
11:47
Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum         
11:37
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok         
07:54
Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı         
22:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2021 19:19:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Göztepe'de taraftar stada girmeyi bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement