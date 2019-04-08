Göztepe'de Taraftarlar ile Futbolcular Birbirine Girdi
1 saat önce
Göztepe'de taraftarlar ile futbolcular birbirine girdi(Tür: Spor)
Göztepe'de taraftarlar ile futbolcular birbirine girdi
(Tür: Spor)
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:45 Kaynak: DHA
Göztepeli Futbolcular ve Taraftarlar Birbirine Girdi
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