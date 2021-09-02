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Göztepe'de Tayfun Korkut'ta pürüz çıktı, yeni adaylar belli - Son Dakika

Göztepe'de Tayfun Korkut'ta pürüz çıktı, yeni adaylar belli

02.09.2021 16:32
Göztepe'de Tayfun Korkut'ta pürüz çıktı, yeni adaylar belli, System.String[]

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe, dün akşam her konuda anlaşma sağladığı bugün sabah ise imza aşamasına getirdiği Teknik Direktör Tayfun Korkut'tan vazgeçti.

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe, dün akşam her konuda anlaşma sağladığı bugün sabah ise imza aşamasına getirdiği Teknik Direktör Tayfun Korkut'tan vazgeçti. Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne gelen Korkut'un yardımcılarını yanında getirmediği ifade edilidi. Başkan Mehmet Sepil'in ise bu durumdan son derece rahatsızlık duyduğu ileri sürüldü. Yapılan görüşmelerin ardından Tayfun Korkut, Urla'dan ayrıldı. Tayfun Korkut'la son anda anlaşamayan Göz-Göz, diğer adaylara yöneldi. Göztepe'nin listesinde Emre Belözoğlu, Levent Şahin, Hüseyin Eroğlu ve Çağdaş Atan bulunuyor.


- İzmir

Spor Toto Süper Lig, Tayfun Korkut, Göztepe, Korkut, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'de Tayfun Korkut'ta pürüz çıktı, yeni adaylar belli - Son Dakika Spor


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