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Göztepe'de teknik adam klasiği - Son Dakika

Göztepe'de teknik adam klasiği

01.09.2021 12:05
Göztepe'de teknik adam klasiği, System.String[]

Süper Lig'de ilk 3 maçında 2 puan toplayan Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman'la yollar resmen ayrılırken, Başkan Mehmet Sepil, 7 yıllık görev sürecinde 11'inci teknik adamını değiştirdi.

Süper Lig'de ilk 3 maçında 2 puan toplayan Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman'la yollar resmen ayrılırken, Başkan Mehmet Sepil, 7 yıllık görev sürecinde 11'inci teknik adamını değiştirdi. Sarı-kırmızılıları 2014-2015 sezonunun başında Altınbaş Holding'ten devralan Sepil ilk olarak Suat Kaya ile çalıştı. Sezon içinde Kaya ile yolları ayırıp Metin Diyadin'i göreve getiren Başkan Sepil, o yıl 2'nci Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı. Ertesi sezon 1'inci Lig'de mücadele eden Göztepe, Diyadin'le başladığı sezonu Önder Özen ve Mehmet Aurelio ile tamamladı.

SÜPER LİG'DE TUNA'YLA BAŞLADI

Göztepe 2016-2017'de Play-Off'tan Süper Lig'e yükseldiği dönemde yine 2 teknik direktörle yola devam etti. Okan Buruk'a emanet edilen takım sezon sonuna doğru Yılmaz Vural yönetimine geçti. Vural yönetimindeki Göztepe, Play-Off finalinde Eskişehirspor engelini geçerek 14 yıl sonra Süper Lig'e döndü. Başkan Mehmet Sepil, kulübün büyük hasretine son veren Vural'la yola devam etmeyip İzmir ekibinin Süper Lig'deki ilk sezonunda Tamer Tuna ile sözleşme imzaladı. Tuna, kariyerindeki ilk Süper Lig macerasında Göztepe'yi 6'ncı yaptı. Ancak sezon sonunda yaşanan sorunlar nedeniyle Tamer Tuna, Göztepe ile vedalaştı ve 2018-2019'un başında Bayram Bektaş dümene geçti.

BEKTAŞ VE ÖZDEŞ GELDİ

Ancak genç çalıştırıcının da Göztepe ile macerası uzun sürmedi. Daha ilk devre bitmeden Bayram Bektaş'la yollar ayrılırken, tecrübeli isim Kemal Özdeş, Göztepe'nin yeni teknik direktörü oldu. Alınan kötü sonuçlar nedeniyle Göz-Göz düşme potasına doğru gerileyince Kemal Özdeş'in de ayrılığı kaçınılmaz oldu. Özdeş'in gitmesiyle kulüpte 2'nci Tamer Tuna devri başladı. Tamer Tuna yönetimindeki Göztepe, 2018-2019 sezonunda son maçta kümede kalmayı başardı. Tamer Tuna, 2019-2020 sezonuna Göztepe ile başlasa da bir kez daha kendisiyle yollar ayrıldı.

AYNI KADERİ YAŞADILAR

Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, Tuna'nın vedasının ardından yine genç bir teknik direktör tercihinde bulundu. TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor'da gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken İlhan Palut, Göztepe'nin yeni teknik patronu oldu. Göztepe'de yaklaşık 1.5 sezon görev alan Palut, istenilen skorların elde edilmemesi üzerine istifa ederken, bu kez rota Ünal Karaman'a döndü. Palut'un gidişiyle Karaman, 2.5 yıllık mukaveleye imza attı. Geçen sezonun 20'inci haftasında göreve resmen başlayan 55 yaşındaki çalıştırıcı bu sezonun 3'üncü haftasında diğer meslektaşlarıyla aynı kaderi yaşadı.

TAYFUN KORKUT FAVORİ, ADAYLAR ARTIYOR

Ünal Karaman'ın ayrılmasının ardından Göztepe bir kez daha yeni teknik adamını aramaya başladı. Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını hızlandıran Göztepe'de Tayfun Korkut'un favori olduğu bildirildi. Korkut'un 2'nci hafta Gürsel Aksel Stadı'nda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la oynanan maçı locadan izlediği, tarafların anlaşmaya yakın oldukları iddia edildi.

Futbolculuk döneminde Almanya'da yetişip, Fenerbahçe, Real Sociedad, Beşiktaş gibi kulüplerde oynayan 47 yaşındaki Korkut, Bundesliga'da Hannover 96, Kaiserslautern, Bayer Leverkusen ve VfB Stuttgart'ı çalıştırdı. Korkut'un yanı sıra Göztepe'nin Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Emre Belözoğlu ve Aytemiz Alanyaspor'dan ayrılan Çağdaş Atan'ı listeye aldığı ifade edildi.


- İzmir

Spor Toto Süper Lig, Ünal Karaman, Karaman, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'de teknik adam klasiği - Son Dakika Spor


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