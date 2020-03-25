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Göztepe'de teknik heyet ve futbolculara koronavirüs testi yapıldı
6 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik heyet ve futbolculara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı öğrenildi.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik heyet ve futbolculara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, futbol camiasında bazı isimlerin yanı sıra kulüp başkanı Mehmet Sepil ve bazı futbolcuların yakın çevresindeki kişilerin de koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine sarı-kırmızılı ekip önlem amacıyla bu testi yaptırmaya karar verdi.
Kulüp başkanı Mehmet Sepil, teknik direktör İlhan Palut ile ekibi ve futbolcuların bugün teste tabi tutulduğu, sonuçların yarın açıklanacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 05:26 Kaynak: AA
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