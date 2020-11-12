Göztepe'de testler negatif

Göztepe daha önce testleri pozitif çıkan 3 kişinin testlerinin negatife döndüğünü açıkladı. Testi pozitif çıkan Başkan Mehmet Sepil'in tedavisine devam ediliyor.

Göztepe, 30 Ekim'de 1'i futbolcu, 1'i teknik ekip personeli ve 1'i yönetici olmak üzere toplamda 3 kişide pozitif vakaya rastlandığını açıklamıştı. Testleri pozitif sonuçlanan kişilere bugün bir kez daha test uygulayan sarı-kırmızılı kulüp 3 kişide de testlerin negatif olarak sonuçlandığını duyurdu.

Öte yandan dün pozitif vaka rastlanan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in tedavisine devam ediliyor. - İZMİR