Göztepe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, savunma ve hücum varyasyonları çalışan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalışması yaptı.

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