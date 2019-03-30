Son Dakika Haberleri: Göztepe'de Traore'den Fedakarlık

Göztepe'de Traore'den Fedakarlık

26 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Göztepe'de sezonun 8'inci haftasında oynanan Kasımpaşa maçında ön çapraz bağlarında yırtık saptanan ve sezonu kapatan sol bek Adama Traore'nin takımıyla sözleşme yenilemek istediği öğrenildi.

Göztepe'de Traore'den Fedakarlık, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Göztepe'de sezonun 8'inci haftasında oynanan Kasımpaşa maçında ön çapraz bağlarında yırtık saptanan ve sezonu kapatan sol bek Adama Traore'nin takımıyla sözleşme yenilemek istediği öğrenildi.

Göztepe kariyerinde 2 kez ciddi şekilde sakatlanan Fildişi Sahilli oyuncunun mayıs ayında sona erecek kontratını tazelemek için fedakarlıkta bulunacağı ifade edildi. Başkan Mehmet Sepil'le en kısa sürede masaya oturmaya hazırlanan Traore'nin alacağı ücreti ikinci plana atacağı ve kariyerini yeni sezonda da Göztepe'de sürdüreceği vurgulandı. 

Yoğun bir şekilde tedavisi süren Traore'nin her geçen hafta daha iyiye gittiği de açıklandı. Geçen sezon İsviçre'nin Basel takımından transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu, 2017-2018'de 19 maça çıktı. Bu sezon da 8 müsabakada forma giyen tecrübeli futbolcu, sakatlanana kadar başarılı bir performans ortaya koydu. Hem Göztepe teknik ekibinin hem de yönetimin Adama Traore'nin kalmasına çok sıcak baktığı gelen haberler arasında. Göztepe devre arasında Traore'ye alternatif olarak Sporting Lizbon'dan Lumor Agbenyenu'yu kiraladı ancak Ganalı futbolcu şimdilik beklentilerin uzağında kaldı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:35 Kaynak: DHA

Kasımpaşa, Spor
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