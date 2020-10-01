Göztepe'de Tripic vazgeçilmez oldu

SÜPER Lig'de cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Göztepe'de sezon başında satılması gündeme gelen kanat oyuncusu Zlatko Tripic, geride kalan 3 haftada performansıyla vazgeçilmez oldu. Teknik direktör İlhan Palut her iki kanatta da görev yapabilen Hırvat asıllı Norveçli futbolcuya Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep Futbol Kulübü maçlarında 11'de şans verdi. Toplam 266 dakika sahada kalan 27 yaşındaki oyuncu skora katkı sağladı.

Denizlispor maçında şık bir gole imza atan Zlatko Tripic, son Gaziantep FK sınavında ise Soner'in golüne asist yaptı. Geçen sezonun devre arasında Norveç'in Viking takımından transfer edilen Tripic, ilk döneminde sarı-kırmızılılarda bekleneni ortaya koyamamıştı. Başakşehir maçının hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göz-Göz'de sakatlığı bulunan yeni transfer Nwobodo dışında eksik bulunmuyor.