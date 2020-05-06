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Göztepe'de Tripic ve Wilczek yeni sezonu bekliyor
7 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin devre arasında transfer ettiği ancak şu ana kadar verim alamadığı sol kanat Zlatko Tripic ve golcü Kamil Wilczek gözünü yeni sezona çevirdi.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin devre arasında transfer ettiği ancak şu ana kadar verim alamadığı sol kanat Zlatko Tripic ve golcü Kamil Wilczek gözünü yeni sezona çevirdi.
Göztepe'ye geldikten kısa bir süre sonra koronavirüs salgınının çıkmasıyla kendilerini gösteremeyen iki futbolcunun hem kalan 8 maça hem de gelecek sezona büyük bir hırsla hazırlandıkları öğrenildi. Ocak ayında Norveç'in Viking takımında kadroya dahil edilen 27 yaşındaki Tripic, Göztepe'ye gelir gelmez sakatlık kabusu yaşadı. Süper Lig'de 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maça çıkan deneyimli oyuncu hiç 90 dakika sahada kalamadı. Kupada Antalyaspor'la oynanan maçta 1 gole imza atan Tripic, 2021 yılına kadar mukavele imzalamıştı.Yine devre arasında Danimarka'nın Brondby takımında transfer edilen Polonyalı golcü Wilczek de siftah yapamadı. Göztepe'nin gol yollarında yaşadığı sorunları çözmesi için alınan 32 yaşındaki forvet 8 maçta görev alıp ağları sarsamadı. Wilczek de Göztepe ile 2021 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 12:35 Kaynak: DHA
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