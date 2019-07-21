Son Dakika Haberleri: Göztepe'de Tuna çok memnun
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Göztepe'de Tuna çok memnun

15 dakika önce

Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Süper Lig ekibi Göztepe, oynadığı ilk hazırlık maçında Eskişehirspor'la 1-1 berabere kaldı.

Göztepe'de Tuna çok memnun, System.String[]
Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Süper Lig ekibi Göztepe, oynadığı ilk hazırlık maçında Eskişehirspor'la 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Tamer Tuna karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulundu.
Eskişehirspor karşılaşmasının oldukça faydalı geçtiğini dile getiren Tuna, "Genç oyuncularımızın performansı oldukça iyiydi. Ege gol attı. Kendimizi görme açısından güzel bir maç oynadık, önemli veriler elde ettik. İlk maç olmasına rağmen mücadele sertti. Yeni taktiğimiz yavaş yavaş ortaya çıkacak" diye konuştu.
EREN 20 DAKİKA OYNADI
Galatasaray'dan kadroya dahil edilen Eren Derdiyok'un performansı hakkında konuşan Tuna, "Eren'i son 20 dakika oyuna aldım. Kendisi bize çok önemli katkılar sağlayacaktır. Herkes elinden gelen çabayı gösteriyor. Çalışmalarımız oldukça verimli ve takımdan memnunum" dedi.
Tamer Tuna, son olarak transfer çalışmaları hakkında ise şöyle konuştu: "Stoper ve sol bek bölgesi için mutlaka takviye yapacağız. Bu konuda çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz."


Eskişehirspor, Afyon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:26 Kaynak: DHA
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