Son Dakika Haberleri: Göztepe'de tuna ideali buldu
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Göztepe'de tuna ideali buldu

1 saat önce

Süper Lig'de evinde İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenerek hem ilk galibiyetini alan hem de ilk kez gol sevinci yaşayan Göztepe'de 3 puanın yanı sıra oynanan pozitif futbol camianın sevincini ikiye katladı.

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Süper Lig'de evinde İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenerek hem ilk galibiyetini alan hem de ilk kez gol sevinci yaşayan Göztepe'de 3 puanın yanı sıra oynanan pozitif futbol camianın sevincini ikiye katladı. Özellikle Medipol Başakşehir'den transfer edilen orta saha oyuncuları Soner Aydoğdu ve Marcio Mossoro ile forvet Stefano Napoleoni'nin takıma adapte olmasıyla teknik direktör Tamer Tuna'nın eli güçlendi. Sistemini oturtmaya başlayan genç teknik adam, her geçen hafta seviyelerinin yükseleceğini vurguladı.

Konyaspor karşılaşmasında ideal 11'ini büyük ölçüde oluşturan Tuna'nın gelecek haftalarda da kadroyu bozmayacağı vurgulandı. Yaklaşık 4 ay sonra sakatlığını atlatıp sahaya çıkan İngiliz golcü Cameron Jerome'dan da oldukça memnun kalan Tuna'nın pazartesi günü deplasmanda oynanacak Gazişehir Gaziantep sınavında 11'de revizyona gitmeyeceği ifade edildi. Önce çarşamba günü 3'üncü Lig ekibi Yozgatspor 1959'la Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda bu maçta genç ve yedek ağırlıklı oyuncuların sahne alacağı öğrenildi.

İttifak Holding, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:53 Kaynak: DHA
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