Göztepe, Ünal Karaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

"Teknik direktörümüz Ünal Karaman'ın ekibinde Hayati Soydaş, Ümit İnal , Murat Ayhan Aydın , Ahmet Temur Atalay, Olcay Mülazımoğlu, Cihan Erdil ve Abdullah Kartoğlan yer alıyor. Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

Karaman ve ekibinin yarınki antrenmanla görevine başlayacağının bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Karaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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