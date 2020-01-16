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Göztepe'de Veli Çetin'in sözleşmesi feshedildi
7 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezon başında Ekol Göz Menemenspor'dan transfer ettiği Veli Çetin ile yollarını ayırdı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:18 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezon başında Ekol Göz Menemenspor'dan transfer ettiği Veli Çetin ile yollarını ayırdı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Veli Çetin'le görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.
Sarı-kırmızılı ekibin Antalya kampına götürülmeyen Veli Çetin, bu sezon Göztepe formasıyla Türkiye Kupası'nda 1 maçta mücadele etmişti.
Öte yandan, Adanaspor'a kiralanan Hakan Çinemre'nin bu sezon sonu bitecek sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı kaydedildi.
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