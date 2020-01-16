Göztepe'de Veli gitti, Hakan kiralandı - Son Dakika
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Göztepe'de Veli gitti, Hakan kiralandı

7 saat önce

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'de iki defans oyuncusu takımdan ayrıldı.

Göztepe'de Veli gitti, Hakan kiralandı, System.String[]

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'de iki defans oyuncusu takımdan ayrıldı.

Göz-Göz, sezon başında Ekol Göz Menemenspor'dan transfer ettiği stoper Veli Çetin'in sözleşmesini feshederken, Hakan Çinemre'nin ise sezon sonunda bitecek mukavalesini 2021 yılına kadar uzattı. Göztepe'de forma şansı bulamayan Hakan Çinemre, 1. Lig ekibi Adanaspor'a kiralandı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Veli Çetin'le yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Veli'ye katkıları için teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz. Oyuncumuz Hakan Çinemre'nin sözleşmesi 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatılmış ve oyuncumuzun sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda Adanaspor ile anlaşılmıştır."


Hakan Çinemre, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:13 Kaynak: DHA
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