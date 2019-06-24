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Göztepe'de Veli imzayı attı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de transferde daha önce 1'inci Lig temsilcisi Hatayspor'dan sağ bek Murat Paluli'ye sözleşme imzalatan Göztepe, daha önce prensipte anlaştığı 2'nci Lig'de Menemen Belediyespor'da şampiyonluk yaşayan stoper Veli Çetin'i de kadrosuna kattı.

Göztepe'de Veli imzayı attı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de transferde daha önce 1'inci Lig temsilcisi Hatayspor'dan sağ bek Murat Paluli'ye sözleşme imzalatan Göztepe, daha önce prensipte anlaştığı 2'nci Lig'de Menemen Belediyespor'da şampiyonluk yaşayan stoper Veli Çetin'i de kadrosuna kattı.
Beşiktaş altyapısında yetiştikten sonra 2013 yılında Menemen'de profesyonel olan 25 yaşındaki futbolcu, 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı. Profesyonel kariyerinin tamamını 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de Menemen Belediyespor'da geçiren Veli, bu kulüpte 201 maça çıkarak 26 gol attı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:31 Kaynak: DHA
Murat Paluli, Menemen Belediyespor, Menemen, Spor
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