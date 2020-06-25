Göztepe'de Volkan Babacan sesleri
Süper Lig'de cumartesi günü evinde oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor.
Süper Lig'de cumartesi günü evinde oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Lig bitiminde sözleşmesi sona erecek kaleci Beto Pimparel'le henüz anlaşma sağlayamayan ve Beşiktaş ile Galatasaray dahil birçok kulüpten teklifler alan Portekizli eldivenin ayrılma ihtimaline karşı alternatifler üreten sarı-kırmızılılar, Volkan Babacan'la görüşmelere başladı. Daha önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 31 yaşındaki Boşnak kalecisi İbrahim Sehic ile temasa geçen yönetim, Medipol Başakşehir'de forma şansı bulamayan Volkan'a yöneldi.Sezon sonunda Başakşehir'den ayrılıp oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen milli kalecinin Göztepe'nin teklifine sıcak baktığı vurgulandı. Henüz Göztepe'ye olumlu cevap vermeyen ve yönetimin indirim teklifine yanaşmayan Beto'nun ise eski takımı Sporting Lizbon, Beşiktaş ve Galatasaray'la flört halinin sürdüğü iddia edildi. Sidespor'un altyapısında kaleciliğe başlayan 31 yaşındaki Volkan, Fenerbahçe, İstanbulspor, Manisaspor ve Başakşehir'de görev yapıp 35 kez A Milli Takım'ın kalesini korudu. Volkan, A Milli Takım'ın 2016 Avrupa Şampiyonası maçlarında da 1 numaralı file bekçisi olarak görev yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:12 Kaynak: DHA
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