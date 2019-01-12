Son Dakika Haberleri: Göztepe'de Yabancı Transfer Operasyonu

Göztepe'de Yabancı Transfer Operasyonu

17 dakika önce

SPOR Toto Süper Lig'de ikinci yarıya Antalya Belek'te hazırlanıp transfer döneminde İspanyol temsilcisi Huesca'dan kanat oyuncusu Serdar Gürler'i renklerine bağlayan Göztepe'de teknik direktör Kemal Özdeş, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

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SPOR Toto Süper Lig'de ikinci yarıya Antalya Belek'te hazırlanıp transfer döneminde İspanyol temsilcisi Huesca'dan kanat oyuncusu Serdar Gürler'i renklerine bağlayan Göztepe'de teknik direktör Kemal Özdeş, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

Takıma sol bek almak için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü bilgisini veren Özdeş, yabancı transferi yapıldığında bazı yabancıların kadrodan eleneceğini hatırlatıp, "Başkanımız Mehmet Sepil yoğun mesai harcıyor. Şu an kadromuzda 16 yabancı futbolcumuz var ama 14 kişiyi listeye yazabiliyoruz. Dışarıda kalacaklar olacak. Belirlediğimiz ciddi bir oyuncu listesi mevcut. Ne aradığımızı biliyoruz" diye konuştu.

Göztepe'nin yapısını çok sağlıklı bulduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, "Göztepe'de ciddi bir yatırım var, hayaller var. Şampiyonluklar yaşamak da bu hedeflerin arasında mutlaka olmalı. Kulübün geçmişine baktığımızda her sene ülkemizi Avrupa'da temsil etmeliyiz. Bu seneyi sağlıklı atlatmak için mücadelemizi vereceğiz. Göztepe kısa zamanda büyük başarılara imza atacak potansiyele sahip. Umuyorum, Göztepe'nin geçmişteki ve şimdiki enerjisiyle bu hedefleri gerçekleştiririz" yorumunu yaptı.

Henüz hiçbir yabancının ayrılmadığı İzmir temsilcisinde sezon başında lisansı askıya alınan Ghilas da Antalya kampı kadrosuna dahil edilmişti. Kadroda ilk etapta sakatlığı bulunan Traore'nin lisansının askıya alınması bekleniyor. Ayrıca Sarı-kırmızılılarda Antalya kampına dahil olan Serdar Gürler ilk idmanına çıktı. 

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:22 Kaynak: DHA

Serdar Gürler, Antalya, Spor
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