Son Dakika Haberleri: Göztepe'de yabancılar dönüyor
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Göztepe'de yabancılar dönüyor

1 saat önce

SPOR Toto Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarına 3 Temmuz'da Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayan Göztepe'de yabancılar da ülkelerinden dönüyor.

Göztepe'de yabancılar dönüyor, System.String[]
SPOR Toto Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarına 3 Temmuz'da Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayan Göztepe'de yabancılar da ülkelerinden dönüyor. Sarı-kırmızılılarda Castro, Jerome, Grillo ve Ngando'dan sonra Titi ve Reis de İzmir'e gelerek takımla antrenmanlara başladı. Yaz döneminde ülkelerinin milli takımlarında forma giyen Portekizli Beto, Senegalli Gassama ve Kosta Rikalı Borges, gelecek günlerde takıma katılacak.
Diğer taraftan, Göztepe, Borges'in yanı sıra Grillo ve Ngando'nun da kulüp bulmalarını istiyor. Sözleşmesi süren yabancılardan olan ve kulüp bulması talep edilip ayrılmamak için diretince A takım antrenmanlarına dahil edilmeyen Ghilas ise Urla'da takımdan ayrı çalışıyor. Antrenmanları 13 Temmuz'a kadar İzmir'de sürdürecek Göztepe, verilecek iznin ardından 16 Temmuz'da Bolu'da kampa girecek. İzmir temsilcisi bu sezon yurt dışında kamp yapmayacak.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:40 Kaynak: DHA
İzmir, Urla, Spor
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