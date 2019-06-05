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Göztepe'de Yasin gidici

26 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna iddialı girmek için dış transferde hamlelerine erken başlayan Göztepe'de kanat oyuncusu Yasin Öztekin'in takımdan ayrılacağı ifade edildi.

Göztepe'de Yasin gidici, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna iddialı girmek için dış transferde hamlelerine erken başlayan Göztepe'de kanat oyuncusu Yasin Öztekin'in takımdan ayrılacağı ifade edildi.
Geçen sezon gösterdiği performansla takımın en skorer oyuncusu olan ve devre arasında Fenerbahçe'nin kapısından dönen tecrübeli futbolcunun Beşiktaş'la görüştüğü bildirildi. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın da Yasin transferine onay verdiği iddia edilirken, siyah-beyazlıların Yasin'in yanı sıra Başkan Mehmet Sepil'e de teklifi ilettiği vurgulandı. Sözleşmesi 2020 yılına kadar süren Yasin'i bonservis karşılığında göndermeye sıcak bakan yönetimin Beşiktaş'tan para artı iki oyuncu istediği de ileri sürüldü.
Göztepe'nin Yasin'e karşılık siyah-beyazlılardan Orkan Çınar ve Cyle Larin isimlerinin üzerinde durduğu kaydedildi. Almanya'nın Borusia Dortmund takımında futbola başlayıp Türkiye'de ilk olarak Gençlerbirliği forması giyen 32 yaşındaki Yasin, Trabzonspor, Kayserispor ve Gaalatasaray'da oynadı. Özellikle Galatasaray'da 2 şampiyonluk, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa sevinci yaşayan deneyimli kanat, Göztepe'de 26 maçta 8 gol atmayı başardı. Göz-Göz'ün devre arasında İspanya'nın Huesca takımından kiraladığı Serdar Gürler'in ise bonservisini alabilmek için çalışmalara başladığı açıklandı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:40 Kaynak: DHA
Yasin Öztekin, Spor
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