Son Dakika Haberleri: Göztepe'de, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Göztepe'de, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Göztepe'de, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

8 saat önce

Süper Lig'in 11. haftasında 10 Kasım Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Göztepe'de, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig'in 11. haftasında 10 Kasım Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcuların, idmanın kalan bölümünde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durduğu belirtildi.

Andre Poko ve Lamine Gassama'nın tedavilerinin devam ettiği, Hakan Çinemre ve Yusuf Talum'un çalışmalara takımdan ayrı devam ettiği bildirildi.

Göztepe'de cezalı Marcio Mossoro ile Bubacarr Sanneh bu hafta forma giyemeyecek.

Yeni Malatyaspor, 10 Kasım, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tiyatro sanatçısı Özdemir Nutku, yaşamını yitirdi
Malatya soyunma odasını basan Kasımpaşa kalecisinin gözündeki morluk dikkat çekti! Fenerbahçe'de Nabil Dirar, 36 gün sonra sahada! Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 5. penaltı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 23:30:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göztepe'de, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]