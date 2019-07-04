Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları
23 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezon hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:44 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezon hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Göztepeli futbolcular, Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna
yönetimindeki sabah antrenmanında salonda kuvvet çalıştı.
Akşam antrenmanında oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda top kapma çalışması ve ayak tenisi oynayarak günü tamamladı.
Göztepe'nin son olarak kadrosuna dahil ettiği 19 yaşındaki forvet Batuhan Kırdaroğlu da antrenmanda yer aldı.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı iki idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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