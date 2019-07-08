Son Dakika Haberleri: Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları
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Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları

22 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde sabah laktat testine giren sarı-kırmızılı futbolcular, akşam teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde fitness salonunda çalıştı.
Kuvvet ile dayanıklılık çalışmaları gerçekleştiren sarı-kırmızılı ekipte izinli olan kaleci Beto, Lamine Gassama ve Celso Borges idmanda yer almadı.
Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:19 Kaynak: AA
Sabah, Spor
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