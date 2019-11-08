Son Dakika Haberleri: Göztepe'de yeni stadın kombineleri satışta
Son Dakika Spor Göztepe'de yeni stadın kombineleri satışta

Göztepe'de yeni stadın kombineleri satışta

6 saat önce

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında 94 yıllık tarihinde ilk kez kendi stadına kavuşmayı bekleyen Göztepe'de yapımı tüm hızıyla süren Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin kombine biletleri satışa çıkıyor.

Göztepe'de yeni stadın kombineleri satışta, System.String[]

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında 94 yıllık tarihinde ilk kez kendi stadına kavuşmayı bekleyen Göztepe'de yapımı tüm hızıyla süren Gürsel Aksel Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin kombine biletleri satışa çıkıyor.

İkinci yarıda Göz-Göz'ün yeni evinde geçerli olacak kombineler, 11 Kasım Pazartesi günü mevcut kart sahiplerine VIP tribün satışlarıyla başlayacak. 25 Kasım'da tüm tribünlerden kombine kart sahiplerine ikinci yarı için geçerli kartların satışına başlanacak. Yeni stadın kombineleri 19 Aralık tarihinde ise genel satışa sunulacak.Sezonun ikinci yarısında geçerli olacak kombine fiyatları VIP tribün 1'inci kategori 2 bin 750 TL, 2'nci kategori 2 bin TL, doğu ve batı tribünler 900, doğu ve batı 4'üncü kategori 800, doğu 5'inci kategori 700, kuzey ve güney tribünler ise 250 TL olarak belirlendi. Gelecek sezonda da geçerli olacak VIP 1'inci kategori biletler 8 bin 250, 2'nci kategori biletler ise 6 bin TL'den satılacak. Göztepe, yeni stadına ikinci yarıda Beşiktaş'ı ağırlayacağı ilk iç saha maçında kavuşmayı hedefliyor.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı
Hamsi fiyatı Karadeniz'de 7 TL'ye düştü Malatya soyunma odasını basan Kasımpaşa kalecisinin gözündeki morluk dikkat çekti! Fenerbahçe'de Nabil Dirar, 36 gün sonra sahada!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 00:23:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göztepe'de yeni stadın kombineleri satışta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]