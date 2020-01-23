Göztepe'de yeni transfer Kamil Wilczek, ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe'de yeni transfer Kamil Wilczek, ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika Spor

Göztepe'de yeni transfer Kamil Wilczek, ilk antrenmanına çıktı

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında dün konuk ettiği Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak kupaya veda eden sarı-kırmızılı ekipte futbolcular, ligdeki Beşiktaş maçı için ilk çalışmayı Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirdi.

Göztepe'de yeni transfer Kamil Wilczek, ilk antrenmanına çıktı, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında dün konuk ettiği Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak kupaya veda eden sarı-kırmızılı ekipte futbolcular, ligdeki Beşiktaş maçı için ilk çalışmayı Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirdi.


Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışan Göztepeli oyuncular, daha sonra dar alanda oyun çalıştı.


Sakatlığı bulunan Wallace Reis'in yer almadığı idmanda Danimarka'nın Brondby takımından transfer edilen Polonyalı golcü oyuncu Kamil Wilczek, ilk antrenmanına çıktı.


Öte yandan, 26 Ocak Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçı için satışa sunulan biletler tükendi.


Türkiye Kupası, Antalyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:44 
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