Göztepe'de yeni transfer Kamil Wilzeck ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe'de yeni transfer Kamil Wilzeck ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika Spor

Göztepe'de yeni transfer Kamil Wilzeck ilk antrenmanına çıktı

6 saat önce

Göztepe, pazar günü ligde konuk edeceği Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Göztepe'de yeni transfer Kamil Wilzeck ilk antrenmanına çıktı, System.String[]

Göztepe, pazar günü ligde konuk edeceği Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni transfer Kamil Wilzeck takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.


Göztepe, Süper Lig'in 19. haftasında ve aynı zamanda yeni stadyumunun açılış maçında konuk edeceği Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan oyuncular ikinci bölümde ise dar alanda oyun çalışması yaparak günü tamamladı.


Öte yandan, Göztepe'nin Danimarka'nın Brondby takımından transfer ettiği santrfor Kamil Wilzeck takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. - İZMİR

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:35 Kaynak: İHA
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